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Происшествия
В Челябинске доставщик еды спас семью с ребенком из горящего автомобиля
13 мая, 2022 19:50
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Челябинске курьер «Яндекс Еды» помог семье с ребенком выйти из горящего автомобиля.
После столкновения на перекрестке с другим автомобилем, одна из машин вылетела на тротуар и загорелась. Прохожие не сразу смогли сообразить, что случилось. Проезжающий мимо на велосипеде доставщик еды, быстро сориентировался и бросился на помощь. Он помог пассажирам и водителю выбраться из горящего авто.
Внутри находилась семья с ребенком, сообщает телеграм-канал «Подъем».
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