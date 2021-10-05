В чеховском приюте огласили результаты вскрытия погибших от отравления собак
Владелец приюта «Лохматая душа» в подмосковном Чехове Валентина Силич сообщила, что на вскрытии умерших от отравления собак была обнаружена сильная интоксикация организма. Организм животных был полностью отравлен.
Корм, который стал причиной гибели десятков собак, направлен на экспертизу.
Силич добавила, что на днях едой отравились и другие собаки подмосковных приютов: «Лесной», «Гавландия», «Наш дом».
По информации Минсельхоза Московской области, несколько собак остаются в тяжелом состоянии. Самочувствие 59 животных в ведомстве оценили как «стабильно удовлетворительное».
Министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский, в свою очередь, сообщил, что на сегодняшний день в тяжелом состоянии остаются несколько собак, 59 животных находятся в стабильном удовлетворительном состоянии.
Чеховский приют уже проверяет московская прокуратура на предмет соблюдения требований об ответственном обращении с животными.