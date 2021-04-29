В Болгарии загорелся оружейный завод. В этот день болгарская прокуратора обвинила РФ во взрывах на складах
В Болгарии загорелся склад оружейного завода. Об этом 28 сообщило Болгарское национальное радио.
Пожар произошел в болгарском городе Лясковец, на складе оружейного завода «Аркус». Работники предприятия эвакуированы, пострадавших нет.
Директор завода заверил, что городу Лясковец и его окрестностям ничего не угрожает. Возгорание произошло в отдалении от склада, где хранятся оружие и боеприпасы, пишет «РИА Новости».
Примечательно, что склад загорелся в тот день, когда прокуратура Болгарии заявила, что 6 россиян подозреваются в причастности ко взрывам на болгарских складах с оружием в течение последних 10 лет.
Доказательством является то, что россияне якобы находились на территории Болгарии в дни, когда произошли взрывы.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал обвинения Болгарии в причастности россиян к взрывам на военных складах.
«Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но судя по всему, к этому идет», - пошутил Лавров. Напомним, убийство 28 июня 1914 года австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда стало поводом для начала Первой мировой войны.