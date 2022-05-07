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Происшествия
В Берлине против российских журналистов пытались устроить теракт
7 мая, 2022 13:00
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Pixabay
В Берлине неизвестные пытались устроить теракт против российских журналистов. Об этом сообщили в посольстве России в Германии.
Сообщается, что в Берлине была предотвращена вероятная попытка теракта против российских журналистов и членов их семей.
В доме, в котором проживают российские журналисты, был обнаружен подозрительный предмет. Вызванные на место саперы подтвердили, что в здании было заложено самодельное взрывное устройство.
В настоящее время немецкие правоохранители проводят расследование инцидента, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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