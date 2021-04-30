В Беларуси второй раз в истории помиловали приговоренных к смертной казни

Происшествия

В Беларуси помилованы братья Илья и Станислав Костевы, осужденные на смертную казнь за убийство учительницы в городе Чериков.

Двое братьев были приговорены к расстрелу после того, как пришли в дом к учительнице ребенка их сестры, жаловавшейся на Костеву в органы опеки. В ходе завязавшейся потасовки, братья убили 47-летнюю Наталью Кострицу, забрали ее компьютер и подожгли дом. Вскоре следователям удалось найти технику на чердаке дома Костевых. Кроме того, в реке был обнаружен нож, которым совершили убийство.

Как сообщает портал TUT.BY, родственники узнали о помиловании от Администрации президента 30 апреля, когда привезли братьям передачку в СИЗО. Ранее прошение о помиловании подавала сестра осужденных, упиравшая на тяжелые условия жизни и отсутствие заботы в жизни росших без родителей братьев.