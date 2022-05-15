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Происшествия
В Америке 18-летниий подросток расстрелял людей в супермаркете
15 мая, 2022 10:47
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t.me
В американском штате Буффало восемнадцатилетний студент расстрелял 10 человек в супермаркете. Пейтон Гендрон готовился к теракту несколько недель. Им были приобретены бронежилет, дробовик, снайперская винтовка и военная автоматическая винтовка М-16.
Маньяк расписал свое оружие инициалами известных по всему миру шутеров, в частности именами Брейвика (77 жертв) и Джона Эрнеста (20 жертв).
Сообщается, что трансляцию преступления Гендрон вёл в прямом эфире своего канала. Полиция задержала убийцу. Сейчас с ним проводятся следственные экспертизы, подростку грозит пожизненное, - сообщает телеграм-канал «Shot».
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