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Происшествия
В Адлере неизвестный застрелил двух судебных приставов
9 июня, 2021 12:04
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
В Адлере неизвестный застрелил двух судебных приставов. По информации Telegram-канала Life Shot, госслужащие прибыли к дому, расположенному на улице Просвещения, речь должна была идти о сносе объекта. Однако хозяин открыл огонь.
По предварительным данным, приставов (35-ти и 36-ти лет) расстрелял 61-летний мужчина из незарегистрированного оружия. Его задержали.
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