Украина сбила на учениях российский пассажирский самолет из-за алкогольного опьянения офицеров
Борис Калиновский - сын одного из погибших в авиакатастрофе с Ту-154 в Крыму в 2001 году - назвал украинских военных настоящими виновниками трагедии. Официально первоначально в случившемся обвинили неизвестную террористическую организацию.
В заключении по итогам расследования говорилось, что лайнер авиакомпании «Сибирь» сбит зенитной ракетой. Снаряд был запущен 96-й зенитной ракетной бригадой ПВО Украины во время учений.
Прошло много лет, и украинские офицеры признались, что на учениях были пьяные люди. В алкогольном опьянении были не стрелявшие, а руководители, которые должны следить, чтобы удар пришелся в цель.
В свежих свидетельствах говорится, что вокруг учений была небольшая зона ограничений. Для ракет с радиусом действия до 300 километров ограничили только 70 километров неба.
Калиновский рассказал «Комсомольской правде», что дело по факту сбитого Ту-154 было закрыто Генпрокуратурой Украины, суд встал на сторону ведомства и подтвердил законность решения. Более того, на суде Киев заявлял, что ракета была российской, а не украинской.
Вину Украины подтвердили США и Франция. Они сослались на данные спецслужб и фото со спутников.
Напомним, 4 октября 2001 года во время учений в Крыму украинские военные сбили ракетой российский пассажирский Ту-154 над Черным морем. Самолет летел из Тель-Авива в Новосибирск. Погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа. За трагедию никого не наказали.