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Происшествия
Украина не исключила атаки на правительственный квартал и офис Владимира Зеленского
24 февраля, 2022 15:52
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Youtube / Зе!Президент
Украинские власти попросили журналистов покинуть здание офиса президента, поскольку на него может быть совершена атака. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Ранее представители киевского руководства заявляли, что собираются вести из офиса ежечасные брифинги по ситуации в стране.
Подоляк призвал журналистов вернуться в свои редакции. По его словам, власти не исключают попытку десантирования в правительственном квартале «с целью ликвидации руководства государства», — передаёт «Би-би-си».
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