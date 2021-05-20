Ученик казанской гимназии угрожал устроить кровавую бойню

Происшествия

Учеников и сотрудников гимназии № 40 на улице Братьев Касимовых в Казани эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Сообщение поступило от одного из учеников. Несовершеннолетний состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Оперативные службы проверили учебное заведение, опасных предметов обнаружено не было, сообщает ТАСС.

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