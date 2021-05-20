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Происшествия
Ученик казанской гимназии угрожал устроить кровавую бойню
20 мая, 2021 04:14
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
Учеников и сотрудников гимназии № 40 на улице Братьев Касимовых в Казани эвакуировали из-за угрозы взрыва.
Сообщение поступило от одного из учеников. Несовершеннолетний состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Оперативные службы проверили учебное заведение, опасных предметов обнаружено не было, сообщает ТАСС.
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