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Происшествия
Участники праздника в Израиле насмерть затоптали почти 40 человек
30 апреля, 2021 04:19
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Ilia Yefimovich/dpa
Как минимум 38 человек погибли в Израиле в результате обрушения трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон под городом Цфат.
Еще более 60 человек получили травмы, из них состояние шестерых оценивается как критическое. Люди могли получить ранения или погибнуть в результате давки после обрушения трибуны.
Как сообщили организаторы, на празднования собрались более 100 тысяч участников мероприятия, сообщает ТАСС.
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