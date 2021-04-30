Участники праздника в Израиле насмерть затоптали почти 40 человек

Происшествия

Как минимум 38 человек погибли в Израиле в результате обрушения трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон под городом Цфат.

Еще более 60 человек получили травмы, из них состояние шестерых оценивается как критическое. Люди могли получить ранения или погибнуть в результате давки после обрушения трибуны.

Как сообщили организаторы, на празднования собрались более 100 тысяч участников мероприятия, сообщает ТАСС.