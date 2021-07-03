Убита Екатерина Сокирская. Отравление ее мужа называли «самым запутанным российским детективом»
В Самаре найдена убитой Екатерина Сокирская — вдова бывшего заместителя главы местного отделения Россельхозбанка Дмитрия Пузикова. Тело женщины в собственной квартире со следами ножевых ранений обнаружил ее отец.
Региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту случившегося. Baza пишет, что в убийстве подозревают ее молодого человека. Сейчас его разыскивают.
О супруге убитой еще несколько назад писали все газеты. Историю называли «самым запутанным российским детективом». Известный самарский банкир был отравлен в 2012 году таллием на вечеринке в честь собственного дня рождения. Несмотря на состоятельность Дмитрия, следствие долго не хотело рассматривать это мотивом убийства. Вместо этого заподозрили саму Екатерину, якобы, отравила из-за ревности.
В 2015 году Екатерину признали виновной в убийстве супруга и приговорили к семи годам тюрьмы. Однако Самарский областной суд отменил этот приговор. Спустя два года женщину вновь признали виновной в убийстве Дмитрия и приговорили уже к девяти годам колонии, но в итоге Сокирская была признана потерпевшей и оказалась на свободе. В 2018 году Екатерина отсудила у РФ 1,75 миллиона рублей за уголовное преследование.