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Происшествия
У вылетевшего из Екатеринбурга самолёта отказал двигатель
14 сентября, 2021 15:41
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Сегодня, 14 сентября, самолет авиакомпании Nord Star должен был доставить пассажиров из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, однако воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт. Как оказалось, у него отказал левый двигатель. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Известно, что экстренная посадка прошла без происшествий. В самолете находились 103 пассажира, среди которых трое детей, а также шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал. В настоящее время проводится проверка, передает «360».
Ранее в Турции столкнулись автобусы, в одном из которых находились российские и украинские граждане.
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