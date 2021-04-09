У устроившего ДТП на Садовом кольце Эдварда Била насчитали семь элитных автомобилей

Происшествия

Российский блогер Эдвард Бил, устроивший автоаварию на Садовом кольце в Москве, решил продать свои машины, чтобы собрать деньги для пострадавшей в аварии Марии Артемовой.

По словам источника, автомобилей у молодого человека семь. Среди них Bentley Continental GT Speed, стоимость которой с пробегом начинается от трех миллионов рублей. Также блогер владеет Porsche Panamera 4S, которая стоит порядка двух миллионов. Всего Бил владеет автомобилями на сумму 37 миллионов рублей.

При этом, по словам блогера, от сделок он бы получил около пяти миллионов, сообщает телеканал «360».

ДТП произошло 1 апреля а Новинском бульваре. На опубликованных кадрах видно, что водитель Audi RS6 двигался по Садовому кольцу, после чего неожиданно выехал на встречную полосу. Ему не удалось избежать лобового столкновения с Volkswagen Polo, и после удара в иномарки врезались ещё три автомобиля.

Сильнее всего в ДТП пострадала водитель Volkswagen Polo. Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии. Водителем Audi оказался пранкер Эдвард Бил.