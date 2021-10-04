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Происшествия
У российского посольства в Афганистане ликвидирована группа террористов
4 октября, 2021 17:59
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Youtube / AFGHAN MIRROR
Пять боевиков радикальной группировки «ИГ»* были уничтожены близ российского посольства в Кабуле. Еще трое сдались. На данный момент ситуация у стен диппредставительства нормализована, здание защищено. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Евгений Егоров.
По его словам, в автоматные очереди были слышны из примыкающего к комплексу посольства жилого квартала. Боевики были ликвидированы силами «Талибана»*.
Однозначной информации о том, было ли это нападением именно на посольство РФ пока нет.
«Этого мы знать не можем. Но при любом развитии событий посольство надёжно защищено как снаружи, так и изнутри», - приводит слова Егорова РИА «Новости».
* Запрещенные в РФ террористические группировки
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