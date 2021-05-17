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Происшествия

У отца лидера группы «Кино» Виктора Цоя угнали автомобиль

Дмитрий Байков
17 мая, 2021 10:23
1 мин
Дмитрий Байков
17 мая, 2021 10:23
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

У 83-летнего отца лидера группы «Кино» Виктора Цоя Роберта Цоя угнали автомобиль «Фольксваген». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.

Мужчина припарковал «Фольксваген» около своего дома в Калининском районе. Вернувшись к месту парковки он машину не обнаружил.

Цой обратился с заявлением об угоне в полицию. Ущерб пенсионер оценил в 245 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

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Санкт-Петербург
Россия
Происшествие
Автомобиль
Угон
Виктор Цой
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