У отца лидера группы «Кино» Виктора Цоя угнали автомобиль

Происшествия

У 83-летнего отца лидера группы «Кино» Виктора Цоя Роберта Цоя угнали автомобиль «Фольксваген». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.

Мужчина припарковал «Фольксваген» около своего дома в Калининском районе. Вернувшись к месту парковки он машину не обнаружил.

Цой обратился с заявлением об угоне в полицию. Ущерб пенсионер оценил в 245 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».