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Происшествия
У отца лидера группы «Кино» Виктора Цоя угнали автомобиль
17 мая, 2021 10:23
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Zamir Usmanov/Global Look Press
У 83-летнего отца лидера группы «Кино» Виктора Цоя Роберта Цоя угнали автомобиль «Фольксваген». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.
Мужчина припарковал «Фольксваген» около своего дома в Калининском районе. Вернувшись к месту парковки он машину не обнаружил.
Цой обратился с заявлением об угоне в полицию. Ущерб пенсионер оценил в 245 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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