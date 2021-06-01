Новости – Происшествия
Происшествия
У бывшего депутата Госдумы пропали 182 миллиона долларов со счета в банке
1 июня, 2021 14:10
1 мин
1 мин
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин обнаружил, что с его счета в Сбербанке пропали 182 млн долларов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах
Шашурин обратился по данному факту в полицию, начата проверка. Средства были размещены на валютном счете, который бывший депутат открыл в 2020 году. Однако в Сбербанке ему заявили, что такого счета не существует, пишет «РИА Новости».
Экс-депутат ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2005 году он был осужден на 7,5 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере по делу о хищении.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку