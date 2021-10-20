Цыган со словами «это наша земля» разбил русской женщине голову кирпичом
Цыган пробил русской женщине голову кирпичом в Волгограде. Реакция цыган - ответ на замечание из-за костра, который развели дети.
После замечания они потушили огонь, но всё худшее последовало потом. К женщине пришли двое мужчин, один из которых стал оскорблять и орать.
Затем он бросил кирпич и угодил женщине в висок. Конфликт сопровождался словами: «Это наша земля! Вы здесь жить не будете».
Об этом рассказывает издание «Блокнот». Рана оказалась серьезной: после травмпункта женщину отвезли в областную больницу. Ей наложили швы. У пострадавшей подозревают сотрясение мозга.
Подобный инцидент был около года назад. Пострадала мать этой женщины - ей пробили голову. Привлечь цыган к ответственности не удалось - полиция не увидела состава преступления.