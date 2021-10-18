Центр Москвы стал самым криминальным округом по статистике прокуратуры
Прокуратура Москвы привела статистику преступлений, произошедших в первые девять месяцев 2021 года по округам столицы. Всего в городе зафиксировали 107,1 тысячи преступлений. Лидирует Центральный округ с 15,4 тысячами преступлений.
В Москве снизилось количество преступлений на 2,4% за год. Резкий скачок по количеству преступлений наблюдается в Северо-Западном округе (СЗАО) – прирост на 12,2% по сравнению с прошлым годом.
Статистика по округам:
· Центральный административный округ — 15 464 (–2,5%);
· Восточный административный округ — 13 457 (–11,5%);
· Юго-Восточный административный округ — 11 125 (+0,3%);
· Южный административный округ — 10 460 (–8,9%);
· Северо-Восточный административный округ — 10 587 (+1,8%);
· Юго-Западный административный округ — 9761 (–7,5%);
· Западный административный округ — 9506 (–6,4%);
· Северный административный округ — 9411 (+4,1%);
· Северо-Западный — 9209 (+12,2%);
· Новая Москва — 4567 (+0,3%);
· Зеленоград — 2568 (+1,7%).
При этом 37,2 тысячи (–5,4%) преступлений было совершено в общественных местах, в том числе 21,9 тысячи (–4,2%) — на улицах. Чаще всего преступниками становились безработные мужчины в возрасте от 30 до 49 лет со средним образованием.
В начале сентября столичная прокуратура отчиталась, что за восемь месяцев 2021 года в городе произошло 115 убийств и 90 изнасилований. Количество изнасилований выросло на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число убийств уменьшилось на 21,2%.