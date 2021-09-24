Три причины самоубийства пермского главы СК назвали СМИ. Среди них «психическое заболевание»
Новость о самоубийстве главы СК по пермскому краю полковника Сергея Сарапульцева, который был связан со стрельбой в местном университете, резонансно отразилась в российских СМИ. На данный момент издания обсуждают три вероятных причины смерти.
Источники RTVI утверждают, что покончить с жизнью Сарапульцев мог из-за конфликта с главой СК РФ Александром Бастрыкиным. У полковника были «натянутые» отношения с руководителем. После нападения стрелка на университет в Перми Бастрыкин устроил Сарапульцеву «разнос». При этом, за время службы полковника в СК, полковника неоднократно критиковало начальство из Москвы и часто присылало в регион своих следователей.
Собеседники «Коммерсанта» допустили, что причиной самоубийства Сарапульцева могло стать некое «скрытое психическое заболевание». При этом издание рассказывает, что после встречи с Бастрыкиным, делом о нападении на университет Тимура Бекмансурова занимался уже генерал-майор юстиции Рустам Габдулин, а не Сарапульцев. Вскоре после этого начальник пермского СК был найден мертвым.
Также в российских СМИ продолжает фигурировать версия о том, что причиной суицида стали проблемы в семье. В то же время источники Znak.com эту версию опровергают. По их словам, в семье полковника «все было в порядке».