Три человека стали жертвами китайского аппарата ИВЛ в рязанской больнице
В Рязанской областной больнице имени Семашко ночью во время пожара погибли три пациента. Причиной возгорания мог стать аппарат ИВЛ.
Пожар произошел в реанимационном отделении, где находились больные коронавирусом. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
До приезда спасателей огонь пытались тушить две медсестры. Одна из них получила 75% ожогов тела.
Еще 11 пациентам отделения понадобилась помощь медиков. Несколько десятков человек эвакуировали.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, «подтверждается версия, что пожар начался с аппарата ИВЛ». Предварительно, это был аппарат PRUNUS Boaray 5000D, он китайского производства.
Первопричину еще предстоит высянить. Это могли быть перегрузка, неисправность, замыкание или неправильная эксплуатация.
Ранее в России произошло несколько случаев гибели пациентов в больницах, где использовали ИВЛ. Росздравнадзор обнародовал результаты проверок устройств.