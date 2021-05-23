Трагедия на каитайском ультрамарафоне унесла жизнь именитого спортсмена

Происшествия

В ходе стихийного бедствия, заставшего врасплох участников ультрамарафона в КНР, скончался Лян Цзин, марафонец поставивший два национальных рекорда. Всего погибло более 20 человек.

Тело спортсмено было обнаружено утром 23 мая. Более половины погибших оказались профессиональными спортсменами, а основной причиной стало переохлаждение.

Как сообщает ТАСС, гонка протяженностью в 100 км проходила в труднодоступном высокогорье. На участке от 21-го км трассы неожиданно началось стихийное бедствие - сильный ветер, дождь с градом, а также резкое падение температуры.

В поисках пропавших было задействовано около 700 спасателей. Вызволить из ненастья удалось 151 спортсмена.