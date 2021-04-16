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Происшествия
Тоже неидеален: в США сообщили о проблемах в работе Google
16 апреля, 2021 18:13
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Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Globallookpress
Сервис Google столкнулся со сбоями в работе своей поисковой системы. Об этом сообщили пользователи из США.
Проблемы впервые были зарегистрированы в пятницу, после пяти вечера. Большинство пользователей заявило о проблемах с поиском, однако многие также не могут войти в свою учетную запись.
Как сообщает РИА «Новости», некоторые американские пользователи также отметили сбои в работе сервисов Google Classroom и Gmail.
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