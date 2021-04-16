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Происшествия

Тоже неидеален: в США сообщили о проблемах в работе Google

Кирилл Савушкин
16 апреля, 2021 18:13
1 мин
Кирилл Савушкин
16 апреля, 2021 18:13
1 мин
Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Globallookpress
Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Globallookpress

Сервис Google столкнулся со сбоями в работе своей поисковой системы. Об этом сообщили пользователи из США.

Проблемы впервые были зарегистрированы в пятницу, после пяти вечера. Большинство пользователей заявило о проблемах с поиском, однако многие также не могут войти в свою учетную запись.

Как сообщает РИА «Новости», некоторые американские пользователи также отметили сбои в работе сервисов Google Classroom и Gmail.

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