Тоже неидеален: в США сообщили о проблемах в работе Google

Происшествия

Сервис Google столкнулся со сбоями в работе своей поисковой системы. Об этом сообщили пользователи из США.

Проблемы впервые были зарегистрированы в пятницу, после пяти вечера. Большинство пользователей заявило о проблемах с поиском, однако многие также не могут войти в свою учетную запись.

Как сообщает РИА «Новости», некоторые американские пользователи также отметили сбои в работе сервисов Google Classroom и Gmail.