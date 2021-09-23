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Происшествия
«Типы с парашютами летят»: в Москве несколько человек прыгнули с многоэтажки
23 сентября, 2021 10:02
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Telegram-канал «112»
Экстремалы в Москве решили не дожидаться отпуска в горах и воспользовались городскими многоэтажками с целью добиться выброса адреналина в кровь. Несколько человек прыгнули с парашютом с домов.
Известно, что инцидент случился на Ленинском проспекте в столице. Об этом сообщил очевидец-водитель автомобиля, заснявший полёт парашютистов на камеру.
«Просто еду по Ленинскому, типы с парашютами летят.. третий, четвёртый! Ещё один!», — прокомментировал он происходящее.
По словам очевидца, спортсмены приземлились прямо на дорогу, передаёт Telegram-канал «112». Началась ли проверка по данному факту, неясно.
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Как вы думаете, полиция начнёт проверку после прыжка парашютистов с многоэтажек в Москве?
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