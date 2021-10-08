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Происшествия
Террорист-смертник подорвал себя в мечети в Афганистане — больше сотни погибших
8 октября, 2021 13:58
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Khandaker Azizur Rahman Sumon/ZUMAPRESS.com
В шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз в Афганистане произошел взрыв, в результате которого, по словам очевидцев, погибли свыше 100 человек.
По данным информационного агентства Aamaj News, происшествие случилось в районе 12 часов. Террорист-смертник ворвался в мечеть и привел в действие взрывное устройство. В это время в мусульманском богослужебном сооружении было собрано большое количество людей, пришедших на пятничную молитву.
Член комиссии радикального исламистского движения «Талибан»* по культуре Мохаммад Джалал пояснил, что за происшествием стоят боевики группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением «Исламского государства»*, передает ТАСС.
*террористическая организация, запрещенная в РФ.
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