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Происшествия
Стрельба в Техасе: пострадали 12 человек
12 июня, 2021 11:49
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Pixabay
В столице штата Техас городе Остин в результате перестрелки пострадали 12 человек, сообщается в Twitter.
«Медицинская служба доставила еще двоих пациентов в местные травматологические учреждения. Общее количество пациентов – 12», - говорится в сообщении.
В больницы города медики доставили четырех человек, шестерых – полиция города, еще двух привезли проезжавшие мимо автомобилисты.
Один из пострадавших находится в критическом состоянии в реанимации.
Полиция по факту инцидента проводит расследование и просит на время расследования не ходить на 6-ю улицу, пишет РИА «Новости».
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