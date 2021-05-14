Страсть к искусству: петербуржец пытался влезть в Эрмитаж по водосточной трубе

Происшествия

Жителя Санкт-Петербурга обнаружили на водосточной трубе Зимнего дворца в эту субботу. Он лишь хотел попасть в музей и сэкономить.

«Я хотел зайти через центральный вход, но меня не пустили» - пытался оправдаться ценитель живописи перед полицейскими.

По данным telegram-канала «Подъем», на задержанного составили протокол о хулиганстве, после чего он пошел домой.