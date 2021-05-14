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Происшествия
Страсть к искусству: петербуржец пытался влезть в Эрмитаж по водосточной трубе
14 мая, 2021 23:08
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Жителя Санкт-Петербурга обнаружили на водосточной трубе Зимнего дворца в эту субботу. Он лишь хотел попасть в музей и сэкономить.
«Я хотел зайти через центральный вход, но меня не пустили» - пытался оправдаться ценитель живописи перед полицейскими.
По данным telegram-канала «Подъем», на задержанного составили протокол о хулиганстве, после чего он пошел домой.
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