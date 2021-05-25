Столкновение двух поездов в Куала-Лумпуре: более 160 пострадавших

Происшествия

В метро возле станции KLCC в Куала-Лумпуре столкнулись два поезда.

В результате происшествия пострадали около 166 человек. Состояние 47 из них врачи оценивают как тяжелое. Столкновение произошло вечером 24 мая. Один из поездов был пустым, так как он осуществлял поездку в тестовом режиме.

Во втором поезде в момент столкновения находились 232 человека. На месте происшествия работают медики и сотрудники экстренных служб Малайзии. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, сообщает телеканал «360».