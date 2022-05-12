Новости – Происшествия
Происшествия
Стало известно об обращении дочери Бориса Ельцина в полицию 9 мая
12 мая, 2022 15:24
1 мин
1 мин
Elena Dunn/Global Look Press
В отдел полиции Одинцовского района Подмосковья 9 мая поступило заявление от Елены Окуловой - старшей дочери первого президента России Бориса Ельцина. Неизвестные повредили ее машину Porsche Cayenne.
В День Победы Окулова заехала в супермаркет и оставила машину на парковке. Выйдя из магазина, она увидела царапины и повреждения на кузове авто. Об инциденте узнал «Московский комсомолец».
Полиция зафиксировала повреждения. После подсчета ущерба Окуловой предложат страховую выплату.
Машина находится в эксплуатации 4 месяца, она была застрахована. К моменту обращения в полицию на автомобиле числились несколько штрафов на сумму порядка 15 тыс. рублей.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости