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Происшествия
Стало известно о жертвах в больницах после авианалёта на Чернигов
4 марта, 2022 13:53
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Facebook / Чернігівська ОДА
В медицинских учреждениях Чернигова погибло почти 50 человек во время обстрела города 3 марта. Об этом заявила черниговская администрация на своей странице в Facebook.
Согласно уточнённым на 4 марта данным, в ходе обстрела в больницах погибло 47 человек. Из них 38 мужчин и 9 женщин. Спасти удалось 18 человек.
Администрация утверждает, что бомбардировку города вела «российская авиация».
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