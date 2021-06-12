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Происшествия
Стало известно о новых пострадавших в ДТП под Белгородом
12 июня, 2021 17:12
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Официальные данные о пострадавших в серьезном ДТП в Белгородской области продолжают пополняться. Уже известно об 11 травмированных. Также сообщается, что пострадал ребенок.
Авария случилась в 13.20 по Москве, когда следовавший по Белгородской области автомобиль перевернулся после выезда на обочину. Как сообщает РИА «Новости», водитель автобуса Neoplan не справился с управлением на закругленном участке дороги.
Прокуратура уже инициировала проверку по факту произошедшего. Всего в транспортном средстве находился 21 человек.
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