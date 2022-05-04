Стали известны подробности последних часов жизни найденного мертвым московского бизнесмена
Супруга сооснователя кулинарной лавки «Братья Караваевы» Владимира Лякишева, о смерти которого стало известно сегодня утром, рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что неделю назад её муж уже пытался совершить суицид.
По словам женщины, бизнесмен был готов свести счеты с жизнью из-за любовницы, которая якобы обманула его - заняла 300 тысяч рублей, а вернула только 100. Как оказалось, Светлана (супруга Лякишева) знала об измене и решила просто закрыть глаза, но на всякий случай спрятала патроны.
Пару дней спустя, выпив с женой шампанского, бизнесмен вновь разбушевался - резко вскочил с кровати, схватил ружье и убежал на лестничную площадку. Светлана испугалась и побежала за супругом, но тот ударил её и вышел за дверь.
Спустя три часа женщина обнаружила Лякишева мертвым на балконе 16-го этажа.
По данным Shot, мужчина выпивал последние пару месяцев и часто проявлял агрессию. В феврале бизнесмен пытался закодироваться, но это не помогло.