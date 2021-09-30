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Происшествия
Стали известны подробности о найденной грибниками женской ноге в Москве
30 сентября, 2021 10:45
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newsvostok.ru
Нога и череп, обнаруженные в ходе сбора грибов в московском парке «Лосиный остров», принадлежали 44-летней женщине по имени Светлана. В подробностях произошедшего разобрался «РЕН ТВ».
Светлана пропала в декабре 2020 года. Её разыскивал отряд «Лиза Алерт».
Причина гибели женщины не установлена. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.
Накануне 41-летний россиянин с 17-летним сыном пошли за грибами в парк «Лосиный остров». Там они нашли останки неизвестной женщины. На оторванной ноге был надет чёрный ботинок, рядом лежала куртка. Очевидцы вызвали сотрудников полиции, которые уже увидели личные вещи и именную монету «Светлана».
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