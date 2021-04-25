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Происшествия
Спорное видео с медсестрами заинтересовало Следственный комитет
25 апреля, 2021 18:43
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Viktor Chernov/Russian Look/Globallookpress
Московские следователи проверят видео с медсестрами из больницы номер 36 имени Иноземцева.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как медработницы (не исключено, что находящиеся в состоянии опьянения) оскорбляют пациентку и, возможно, наносят ей удары.
При этом, пожилая женщина постоянно кричит и ей советуют сдержать крик. Сотрудницы больницы также употребляли такие фразы, как «чтоб ты сдохла!» и «ты в морг сейчас поедешь». Об этом сообщает «Росбалт».
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