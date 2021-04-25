Спорное видео с медсестрами заинтересовало Следственный комитет

Происшествия

Московские следователи проверят видео с медсестрами из больницы номер 36 имени Иноземцева.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как медработницы (не исключено, что находящиеся в состоянии опьянения) оскорбляют пациентку и, возможно, наносят ей удары.

При этом, пожилая женщина постоянно кричит и ей советуют сдержать крик. Сотрудницы больницы также употребляли такие фразы, как «чтоб ты сдохла!» и «ты в морг сейчас поедешь». Об этом сообщает «Росбалт».