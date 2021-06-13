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Происшествия
В Карелии на озере утонула целая семья
13 июня, 2021 15:28
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Карелии на территории Медвежьегорского района в озере перевернулась лодка с семьей на борту. В результате происшествия погибли двое маленьких детей и их родители 1990 года рождения.
Известно, что семья отправилась отдыхать на озеро Кумчозеро рядом с деревней Покровское Медвежьегорского района. По словам свидетелей, лодка перевернулась от сильного удара при повороде, а на людях не было спасательных сюжетов.
Сообщается, что спасатели практически сразу нашли тела девочек трех и шести лет, а поиски их родителей продолжаются. На месте работают специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы, пишет ТАСС.
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