Спасатели несколько часов шли к месту крушения Ан-26. Все члены экипажа найдены мертвыми
Спасатели обнаружили обломки фюзеляжа и поваленные деревья на месте крушения Ан-26. Они пешком добирались в район аварии - десантированию с воздуха мешал сильный ветер.
Обломки Ан-26 нашли на территории Большехехцирского заповедника в районе горы Хребтовая. Местность в районе катастрофы труднопроходима.
На путь к месту крушения потратили несколько часов. Об этом в Telegram написал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
На месте найдены останки шести членов экипажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Напомним, самолет Ан-26 пропал с радаров 22 сентября. Спустя время стало известно, что воздушное судно разбилось в 38 километрах от Хабаровска. Жена одного из пилотов сообщила, что после трагедии с ней никто не связался - ни власти, ни полиция. Она рассказала, что экипаж поднялся в воздух, несмотря на дождь, сильный ветер и облачность. По ее словам, Ан-26 вылетел по установке компании «Летные проверки и системы».