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Происшествия

Совпадение: спецслужбы прибыли на место ДТП с кортежем Мишустина в день поездки в Грозный

Лилия Караева
23 апреля, 2021 13:47
1 мин
Лилия Караева
23 апреля, 2021 13:47
1 мин
Aurus
Kremlin Pool/Global Look Press

На Рублево-Успенском шоссе в Москве произошло ДТП с участием шести автомобилей. В одном из них находился премьер-министр России Михаил Мишустин - сегодня он планировал поездку в Грозный.

Среди попавших в ДТП машин был Aurus Arsenal c мигалкой. Машина Мишустина была в составе колонны, премьер не пострадал.

Движение на Рублево-Успенском шоссе перекрыли. На место прибыли спецслужбы, сообщает НТВ.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, на сегодня у Мишустина была запланирована поездка в Грозный.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram, что председатель правительства прибыл в город. Он посетит ряд объектов и обсудит социально-экономическое развитие региона.

Ранее сообщалось, что на Aurus с номером 001 в Москве ездит не президент и даже не глава правительства.

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ТЕГИ
Михаил Мишустин
ДТП
Aurus
Рублево-Успенское шоссе
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