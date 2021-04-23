Совпадение: спецслужбы прибыли на место ДТП с кортежем Мишустина в день поездки в Грозный

Происшествия

На Рублево-Успенском шоссе в Москве произошло ДТП с участием шести автомобилей. В одном из них находился премьер-министр России Михаил Мишустин - сегодня он планировал поездку в Грозный.

Среди попавших в ДТП машин был Aurus Arsenal c мигалкой. Машина Мишустина была в составе колонны, премьер не пострадал.

Движение на Рублево-Успенском шоссе перекрыли. На место прибыли спецслужбы, сообщает НТВ.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, на сегодня у Мишустина была запланирована поездка в Грозный.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram, что председатель правительства прибыл в город. Он посетит ряд объектов и обсудит социально-экономическое развитие региона.

Ранее сообщалось, что на Aurus с номером 001 в Москве ездит не президент и даже не глава правительства.