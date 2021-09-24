Новости – Происшествия
Происшествия
Сотрудники Росгвардии ищут грабителей банка
24 сентября, 2021 13:29
1 мин
1 мин
fishki.net
Полиция и оперативники Росгвардии разыскивают двух мужчин, похитивших из банка в Невском районе Санкт-Петербурга, около 2 млн рублей. Речь идёт о банке «Уралсиб», расположенном на проспекте Большевиков, 22.
Двое грабителей проникли в здание банка с пистолетами и вынудили сотрудников банка выдать крупную сумму денег в разной валюте. Затем они скрылись.
В мае 2020 года двое неизвестных взорвали банкомат Сбербанка в Подмосковье ради грабежа.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости