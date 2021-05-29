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Происшествия
Сотрудник полиции случайно выстрелил мужчине в голову при задержании
29 мая, 2021 11:08
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Новосибирске сотрудник ДПС при задержании случайно выстрелил мужчине в голову из пистолета.
По словам очевидцев, инспекторы попытались остановить автомобиль с нарушителями, но машина продолжила движение. После недолгой погони полицейские прижали авто к обочине возле придорожного кафе.
Сотрудники ДПС пытались усадить в полицейскую машину одного из мужчин, но в это время два его приятеля вернулись и стали мешать работе полицейских.
Один из нарушителей начал применять физическую силу и завязалась борьба. В итоге произошел непроизвольный выстрел.
Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, а инспектор отстранён от работы. По факту происшествия назначено проведение служебной проверки, пишет «Лента.ру».
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