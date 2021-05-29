Сотрудник полиции случайно выстрелил мужчине в голову при задержании

Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС при задержании случайно выстрелил мужчине в голову из пистолета.

По словам очевидцев, инспекторы попытались остановить автомобиль с нарушителями, но машина продолжила движение. После недолгой погони полицейские прижали авто к обочине возле придорожного кафе.

Сотрудники ДПС пытались усадить в полицейскую машину одного из мужчин, но в это время два его приятеля вернулись и стали мешать работе полицейских.

Один из нарушителей начал применять физическую силу и завязалась борьба. В итоге произошел непроизвольный выстрел.

Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, а инспектор отстранён от работы. По факту происшествия назначено проведение служебной проверки, пишет «Лента.ру».