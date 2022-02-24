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Происшествия
Сотрудник ФСБ попытался покончить с собой в московском аэропорту
24 февраля, 2022 16:44
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Youtube / Falcon Travel
В аэропорту «Внуково» 20-летний молодой человек попытался покончить с собой. По данным Telegram-канала Baza, он является сотрудником пограничной службы ФСБ.
Молодой человек закрылся в туалете одного из «внуковских» терминалов, после чего попытался покончить с собой. Он выжил, его пытаются спасти врачи.
О причинах, которые толкнули сотрудника ФСБ на попытку самоубийства пока неизвестно, рассказывает Baza.
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