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Происшествия

Сотни человеческих биоматериалов обнаружены на одной из улиц в Москве. Началась проверка

Марьям Ибрагимова
16 апреля, 2021 16:18
1 мин
Марьям Ибрагимова
16 апреля, 2021 16:18
1 мин
Zamir Usmanov/Russian Look
Zamir Usmanov/Russian Look

Сегодня на востоке Москвы в районе Гольяново обнаружили «кровавую» улицу. Как оказалось, здесь разбились сотни пробирок с человеческими биоматериалами частной медицинской лаборатории «Гемотест». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Известно, что медучреждение уже начало служебную проверку. Расследование начато также территориальным управлением Роспотребнадзора.

Как отметили в «Гемотесте», подрядчик вывез пробирки с кровью на утилизацию. Каким образом они разбились и почему не были соблюдены необходимые требования, специалистам предстоит выяснить, передает РИА Новости.

Ранее россиян предупредили об изъятии дач для государственных нужд.

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