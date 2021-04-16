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Происшествия
Сотни человеческих биоматериалов обнаружены на одной из улиц в Москве. Началась проверка
16 апреля, 2021 16:18
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Zamir Usmanov/Russian Look
Сегодня на востоке Москвы в районе Гольяново обнаружили «кровавую» улицу. Как оказалось, здесь разбились сотни пробирок с человеческими биоматериалами частной медицинской лаборатории «Гемотест». Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Известно, что медучреждение уже начало служебную проверку. Расследование начато также территориальным управлением Роспотребнадзора.
Как отметили в «Гемотесте», подрядчик вывез пробирки с кровью на утилизацию. Каким образом они разбились и почему не были соблюдены необходимые требования, специалистам предстоит выяснить, передает РИА Новости.
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