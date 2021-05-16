Сорванные крыши и погнутые кресты: ураган оставил без света десятки тысяч жителей

Происшествия

В Центральной России ликвидируют последствия субботнего урагана. Накануне шквалистый ветер обрушился на Ивановскую, Костромскую и Нижегородскую области и оставил без света почти 90 тысяч человек.

Так, в Ивановской области 8 300 жителей лишились электричества. Сообщается, что в Юрьевецком районе ветер сорвал крыши с десятков зданий, раскурочил кладбище, деревья повредили десятки упавших деревьев. С Георгиевской колокольни снесло шпиль с крестом, который упал к подножию собора.

В Нижегородской и Костромской областях из-за стихии без электричества остались 80 тысяч человек. По данным Минэнерго России только в Нижегородской области из-за дождя, грозы и ветра с порывами до 20 м/с потеряли света близ 50,6 тысяч человек.

В настоящий момент региональные службы ведут работу по устранению последствий ЧП, пишет «Росбалт».