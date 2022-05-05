СМИ: сын единственного в истории маршала России избил беременную сожительницу под Москвой
Сын Игоря Сергеева, единственного в истории военачальника, получившего звание маршала России, избил беременную сожительницу в Подмосковье. Об этом стало известно Telegram-каналу «Baza».
30-летняя Екатерина Букреева обратилась в правоохранительные органы с жалобой на Дмитрия Сергеева еще в марте. По словам девушки, возлюбленный начал бить её по лицу на кухне в их доме в Одинцовском районе, оставив гематомы и ссадины. Букреева находится в положении - тридцатая неделя беременности.
Дмитрия Сергеева, сына Игоря Сергеева, вызвали в полицию, но он заявил, что к женщине не прикасался, а откуда на ней появились синяки, ему неизвестно.
После случившегося девушка съехала от сожителя, а в минувшем месяце попала в медучреждение с угрозой преждевременных родов.
О Дмитрии Сергееве известно лишь то, что ему 47 лет. По данным Baza, он является офицером запаса и ранее баллотировался в муниципальные депутаты района, в котором проживает вместе с Екатериной Букреевой. У пары уже есть один общий ребенок.