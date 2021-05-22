Смертельный газ. Под Таганрогом число погибших увеличилось до 11 человек

Происшествия

В Ростовской области число погибших на очистных сооружениях возросло до 11 человек – один из рабочих скончался в больнице. Об этом рассказал мэр Таганрога Андрей Лисицкий.

Напомним, ЧП на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка произошло накануне, 21 мая. Рабочие местного водоканала спустились в коллектор, чтобы устранить неисправность. Уровень воды резко поднялся, а задвижку заклинило. В результате инцидента десять сотрудников погибли на месте после выброса метана. По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС.

Сегодня, 22 мая, губернатор Ростовской области объявил в регионе траур. Семьям погибших пообещали выплатить по миллиону рублей и помочь с похоронами жертв трагедии. Из-за траура в школах области последние звонки перенесены на 23 мая.