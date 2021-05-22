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Политика
Смерть за смерть? В России оперативно готовят закон об отмене моратория на казнь педофилов
22 мая, 2021 14:30
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Maksim Konstantinov/Globallookpress
В России мораторий на смертную казнь для педофилов следует отменить. Так считает детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
По ее словам, почти в 100% случаев после выхода на свободу случается рецидив.
Ранее суд арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки в Балахнинском районе Нижегородской области. Следователи считают, что он совершил в отношении ребенка преступление против половой неприкосновенности и после этого убил ребенка. Ранее мужчина был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, пишет Фан.
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