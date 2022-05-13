Смерть в поднебесье: на борту «Аэрофлота» умерла собака
На борту рейса Челябинск - Москва по неустановленным причинам умерла собака с клетке-перевозке.
По результатам независимой экспертизы владельцы могут подать иск «Аэрофлоту» за несоблюдение правил перевозки домашних животных, повлекших гибель собаки.
Двухлетний американский булли по кличке Тимон был посажен в клетку-перевозку хозяйкой в аэропорту Челябинска и отправлен в Москву без сопровождения. Согласно правилам перевозчика, контейнер был размещен в багажном отделении, где температура и давление должны соответствовать определенным нормам, не представляющим угрозы для жизни животных. Однако в Шереметьево Тимон прибыл уже без признаков жизни, - сообщает «Фонтанка».
Недоумение вызвало поведение сотрудников аэропорта, категорически отказывавшихся выдать труп собаки без проведения экспертизы силами самого «Шереметьево». Конфликт удалось погасить лишь при помощи наряда полиции. Владельцы подозревают, что собака погибла из-за переохлаждения, в результате неоправданного понижения температура в багажном отсеке, и намерены провести независимую экспертизу.
Американский булли – собака-компаньон, выведенная специально для игры с детьми. Несмотря на свой свирепый вид и близкое родство с бойцовскими стаффордширскими терьерами и бультерьерами, булли обладают мягким и спокойным характером.