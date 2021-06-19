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Происшествия
Следственный комитет: Насильник и убийца американки в Нижегородской области задержан
19 июня, 2021 10:07
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Оперативники задержали в Нижегородской области 43-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве студентки из США Кэтрин Сироу.
По данным следствия, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что перед исчезновением женщина находилась в его автомобиле.
Подозреваемый ранее был судим по таким статьям, как «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Хулиганство» и «Разбой».
Мужчина сотрудничает со следствием и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Ранее сообщалось, что американка Кэтрин Сироу пропала 15 июня, ее тело нашли на третий день поисков, пишет «Московский комсомолец».
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