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Происшествия
Следователь Главного управления московской полиции совершила суицид
25 февраля, 2022 11:32
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Подполковник ГСУ МВД по Москве Татьяна Орлова покончила с собой. Врачи НИИ имени Склифосовского боролись за её жизнь, но полученные ею травмы оказались сильнее их стараний.
Накануне её обнаружили под окнами дома на 3-й Владимирской улице. Предсмертной записки при ней не было. Правоохранители осмотрели многоэтажку, возле которой Орлова лежала, но безуспешно - никаких зацепок, передает Telegram-канал «Baza». Теперь правоохранителям предстоит выяснить, что подтолкнуло подполковника распрощаться с жизнью.
Известно, что следователь по особо важным делам занималась фальшивомонетчиками.
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