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Происшествия
След Сечина? Главреда «Важных историй» Романа Анина отпустили после допроса
10 апреля, 2021 09:32
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Главреда «Важных историй» отпустили после допроса
В Москве после допроса и обыска отпустили главного редактора интернет-издания «Важные истории» Романа Анина. Журналист давать против себя показания отказался, рассказала его адвокат Анна Ставицкая.
«Во время обыска следователей особенно интересовали документы на английском, банковские карты и фотографии Романа с учебы в США», — сообщили «Важные истории».
Ранее уже сообщалось что, обыск может быть связан с делом еще 2016 года и текстом журналиста о связи главы «Роснефти» Игоря Сечина с роскошной яхтой. Статья была опубликована в «Новой газете».
Тогда глава корпорации подал на Анина и главреда издания в суд, журналисты его проиграли и удалили статью, пишет РБК.
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