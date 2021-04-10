След Сечина? Главреда «Важных историй» Романа Анина отпустили после допроса

Происшествия

В Москве после допроса и обыска отпустили главного редактора интернет-издания «Важные истории» Романа Анина. Журналист давать против себя показания отказался, рассказала его адвокат Анна Ставицкая.

«Во время обыска следователей особенно интересовали документы на английском, банковские карты и фотографии Романа с учебы в США», — сообщили «Важные истории».

Ранее уже сообщалось что, обыск может быть связан с делом еще 2016 года и текстом журналиста о связи главы «Роснефти» Игоря Сечина с роскошной яхтой. Статья была опубликована в «Новой газете».

Тогда глава корпорации подал на Анина и главреда издания в суд, журналисты его проиграли и удалили статью, пишет РБК.