«Сын всегда не любил людей»: показали выдержки из допроса матери Тимура Бекмансурова

Происшествия

Мать пермского стрелка Тимура Бекмансурова на допросе рассказала о сыне. Напомним, накануне он открыл стрельбу из оружия в пермском вузе и убил 6 человек.

Родительница охарактеризовала сына как «идеального ребенка»: он был спокойным и заботливым, во всем помогал, не употреблял спиртное и не курил.

«Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было», - сказала женщина следователям.

Основные увлечения сына - оружие и история, он знал психологию людей. По словам матери, ребенок почти все время находился дома.

«Могу сказать, что сын всегда не любил людей», - отметила мать. По ее словам, сын общался только с определенным кругом лиц, предпочитал тишину.

В прошлом году молодой человек купил в Интернете каску зеленого цвета времен войны. Для каких целей, он не сообщал. Летом Тимур покрасил ее в черный цвет.

Выяснилось, что он постоянно болел бронхитом, у ребенка была астма. С 7 лет мальчик начал играть в компьютерные игры на военную тематику: сначала с отцом, потом один.

Родители разошлись в 2009 году. Мечта Тимура - стать военным или работать в полиции, но путь в обе профессии ему был закрыт из-за здоровья, поэтому он выбрал специальность «судебная экспертиза» на юридическом факультете.

Женщина отметила, что сын говорил о покупке оружия последние три года. Она категорически была против.

На то, что произошло 20 сентября, женщина сказала: «Я просто в шоке». Выдержки из допроса привел Telegram-канал Shot.

Накануне Тимур Бекмансуров с турецким дробовиком пришел в пермский вуз и открыл стрельбу по людям. Отец стрелка раскрыл некоторые подробности жизни сына.